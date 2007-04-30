Депутат Чечетов пропонує одночасно з виборами Президента не вступити до НАТО

Народний депутат, заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ виступає за одночасне проведення не тільки президентських і парламентських виборів, а й референдуму щодо вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, це необхідно зробити, аби, у випадку проведення дострокових виборів до ВР, знову не виник конфлікт щодо різних позицій Президента і парламенту у зовнішньо політичних питаннях. «Якщо Президент не лукавить і проводить чесну політичну гру, то він має з цим погодитися і дати українському народу самому визначити свою долю на одночасних виборах Президента, ВР і референдуму щодо НАТО», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ також наголосив, що на сьогоднішній день Президент «чітко позиціонує себе як лідер помаранчевого угруповання, а не як лідер цієї країни», - сказав він.

За словами народного депутата, підтвердженням цього є той факт, що глава держави в суботу виступав на мітингу прихильників опозиції. Народний депутат зазначив, що В.ЮЩЕНКО як глава держави мав би в кращому випадку виступити на обох мітингах.