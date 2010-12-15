У квартирі нового ректора Донецького університету проводять обшук

Сьогодні вранці в Донецьку в квартирі професора Юрія ЛИСЕНКА, якого 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала претендентом на пост ректора, міліція проводить обшук.

Про це пише “Острів” з посиланням на інформацію, одержану від дружини Ю.ЛИСЕНКА - Тетяни ЛЕВ і адвоката Катерини КУТНЬОЇ, які зараз знаходяться разом в квартирі.

За словами адвоката, з обшуком прийшли співробітники УБЕЗ. «У квартирі ЛИСЕНКА зараз проводиться обшук співробітниками УБЕЗ за постановою Ворошиловського райсуду м. Донецька. Вони пред`явили постанову суду. Прокуратурою Донецька порушено кримінальну справу», - сказала К.КУТНЯ.

У постанові суду сказано, що справу порушено «щодо посадовців Донецького національного університету», - зазначила адвокат. «Конкретних прізвищ в постанові не вказується», - додала вона.

За інформацією «Острову», зараз також проводиться обшук у квартирі Віктора БОНДАРЕНКА, колишнього проректора ДонНУ по адміністративно-господарській частині. Професор Ю.ЛИСЕНКО перебуває зараз у відрядженні в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаду ректора вузу. За наслідками таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто подолав необхідні 30%.

Конкурс на посаду ректора ДонНУ було оголошено 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали Петро ЄГОРОВ, Володимир ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

За наслідками конкурсу П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів. За нього проголосували 89 осіб, а за Ю.ЛИСЕНКО – 138 осіб.

29 липня міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету В.ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора було призначено проректора Андрія КУЧКА, але 23 вересня його також було звільнено, а на його місце призначено П.ЄГОРОВА.

6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади і з Міносвіти непрямі загрози і вимоги не брати участь у конкурсі.