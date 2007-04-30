ЦВК відмовила Нашій Україні щодо виключення кандидатів з виборчого списку

Центральна виборча комісія відмовила у виключенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку блоку „Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

У повідомленні зазначається, що “предметом детального розгляду під час засідання Центральної виборчої комісії стали витяг із протоколу № 1 Міжпартійного з’їзду Блоку „Наша Україна”, який відбувся 19 квітня 2007 року, та звернення до Центральної виборчої комісії України про виключення кандидатів у депутати від Блоку „Наша Україна”, які за підсумками результатів виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року вважаються не обраними, із виборчого списку Блоку „Наша Україна”, підписане головами п’яти політичних партій і скріплене печатками цих партій”.

Після відповідного розгляду наданих документів, ЦВК відмовила у виключенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку Блоку „Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня з’їзд блоку «Наша Україна» скасував список кандидатів у депутати на парламентські вибори, які відбулися у березні 2006 року, починаючи від 88 номера.