Президент узявся чистити найближчі йому органи
Після оголошеного скорочення на третину міністрів і вполовину – апарату уряду, руки у команди Януковича дійшли до Адміністрації і РНБО...
Після оголошеного скорочення на третину чисельності міністрів і вполовину – апарату уряду, руки у команди Януковича дійшли до чистки органів влади, які забезпечують роботу глави держави. Голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін дав зрозуміти, що «принцип двох заступників» буде реалізований на Банковій і в РНБО. І тут починається найцікавіше.
|Янукович, Лукаш
Виконати розпорядження адміністративної реформи АП буде нескладно: багато нинішніх заступників Льовочкіна очолюють управління, тому можна припустити їх формальне пониження зі збереженням функціональних обов`язків. Станіслав Скубашевський переїхав з Віктором Януковичем з Донецька під час першого прем`єрства нинішнього глави держави, і виглядає недоторканним. Лояльні і старанні Олег Рафальський і Юрій Ладний. Андрій Портнов як досвідчений юрист знає, що вже надана послуга нічого не коштує, тому й розташовує поряд з цікавими президентові ініціативами у сфері правосуддя. Менш впливові топ-менеджери Банкової підлягають скороченню. Андрій Гончарук, який працював ще при Ющенкові, ймовірно, буде переведений в МЗС. Геннадій Васильєв, ще один не помічений офіційним сайтом президент заступник голови його адміністрації, який відзначився контрольною закупівлею наркотичних засобів перед нарадою за участю Януковича, може повернутися у Верховну Раду – у нього зберігся депутатський мандат.
|Герман, Янукович
Певно, символом рішучості президентської команди починати реформи з себе судилося стати РНБО. До речі, його батько-засновник Володимир Горбулін, який зумів добитися оформлення конституційного статусу Радбезу в 1996-му, недавно звільнений з посади директора Інституту проблем національної безпеки (сам дослідницький центр був ліквідований і частково увійшов до складу Національного інституту стратегічних досліджень). Секретар РНБО Раїса Богатирьова, яка зайняла цей пост майже три роки тому, на своєму робочому місці так і не зуміла ефективно протистояти Юлії Тимошенко. Раїса Василівна за три роки нічим видатним себе не зарекомендувала. Після обрання Віктора Януковича главою держави РНБО стало місцем посилання не дуже зручних соратників. Тепер цю сінекуру належить ліквідувати, і Сергій Льовочкін постарається зробити це чітко і швидко.
|Степан Гавриш
«Звичайним» заступникам можна пакувати речі. Сергія Парашина, ймовірно, відправлять на пенсію, Павло Ігнатенко повернеться в бізнес, звідки прийшов ще в 2002 році разом із першим закликом соратників Ющенка в законодавчу владу. Ігор Яцук, який до призначення заступником секретаря РНБО очолював Держкомзем, навіть територією Радбезу, що охоронялася, пересувався з персональними бодігардами, і з цієї причини навряд чи затримається на державній службі. Дмитро Видрін повернеться до ремесла політолога, який оригінально коментує події на політичному Олімпі.
|Нестор Шуфрич
Ефективність переформатування президентської адміністрації і РНБО стане лакмусовим папірцем серйозності намірів команди Януковича змінити структуру влади, якій належить проскочити між необхідністю підвищення ефективності держуправління і негативною реакцією груп впливу в Партії регіонів. І хоча «перед хлопцями незручно», зачистку по-домашньому проводити доведеться.
Євген Магда