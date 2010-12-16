Путін вважає, що Росія у Великій Вітчизняній перемогла б і без України

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це В.ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на питання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більше 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого кривдити, за рахунок людських та індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не зменшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.