Турчинов хотів би подивитися, як Пшонка відкриє справу проти власного сина

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що правоохоронні органи не будуть розслідувати вчорашню бійку у сесійній залі Верховної Ради між представниками БЮТ і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи інформацію про те, що у бійці нібито брав участь син генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

О.ТУРЧИНОВ зазначив: «Я хотів би подивитись, як буде відкрито кримінальну справу проти кримінального угрупування, яке вчинило злочин, до складу якого входить син генерального прокурора ПШОНКИ. Мені було б цікаво подивитися, як сам ПШОНКА, який займає посаду генерального прокурора, проявить принципову позицію й або покладе заяву про відставку, або відкриє справу проти власного сина».