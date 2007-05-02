У Росії побачили, як Ющенко ”завдав удару по демократії”

У Держдумі розцінюють звільнення президентом України двох суддів Конституційного суду "як спробу узурпації влади", мовиться в заяві комітету у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками нижньої палати російського парламенту, повідомляє РІА Новости.

"Грубо втрутившись у діяльність конституційного суду України, президент завдав удару по одному з основоположних принципів сучасної політичної демократії - принципу незалежності судів, принципу розділення влади", - наголошується в документі.

При цьому в Держдумі наголошують, що у зв`язку з діями президентської сторони, які "прямо суперечать українському законодавству", виникає "явна загроза системі політичної демократії на Україні".

Коментуючи рішення президента України про звільнення двох суддів конституційного суду, парламентарії відзначають, що "таким чином здійснюються очевидні протиправні дії відносно одного з найважливіших державних органів України, і ще більше загострюється політична обстановка в цій братній для Росії країні".

"Ми не можемо не бачити загрози того, що тривала політична криза на Україні може призвести до кризи соціальної і економічної, яка може негативно позначитися на багатьох країнах Європи", - наголошується в документі.

Комітет також звертає увагу всіх українських політиків, а також політичних діячів і громадськості інших європейських країн, які зокрема беруть участь в діяльності ПАРЄ, міжпарламентської Асамблеї СНД "на небезпечні і протиправні дії президентської влади в Україні".

"Поважаючи суверенітет України, ми не можемо не відзначити неприпустимість зазначених дій, які суперечать законам України і загострюють і без того складну і небезпечну обстановку в цій країні, з якою ми зв`язані найтіснішим чином", - мовиться в документі.

У комітеті вважають, що вихід з кризи, що склалася, на Україні може і повинен бути знайдений тільки в рамках закону, відповідно до загальноєвропейських демократичних принципів, на основі взаємоприйнятних для всіх сторін рішень.

У вівторок Ющенко своїм указом звільнив з посади суддю КС Сюзану Станік. Вона була звільнена "за порушення присяги". Напередодні президент з таким же формулюванням звільнив з посади суддю Валерія Пшеничного. І у тому, і в іншому випадку в указах не розкривається, в чому саме полягали порушення.