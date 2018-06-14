Щодо заяви Путіна: під час війни була одна російська армія – Армія Власова

Втрати СРСР, за даними Путіна, сягнули 112%... Путін показав справжню сутність наших відносин з погляду Кремля... Такий примітивізм – осквернення пам’яті загиблих та ветеранів...

Навесні цього року Україна пафосно святкувала 65-у річницю перемоги в Другій світовій війні. З Росії в Україну приїжджали ветерани, і навпаки. На всіх телеефірах, зокрема й Путін, невпинно повторювали, що головний переможець – це Росія. Але призначаючи себе головним переможцем росіяни, проте, підкреслювали, що без жодного з союзників перемога була б неможлива. Крім того, як відомо, тоді не існувало окремої російської армії (за винятком російської армії Власова, яка воювала на фашистському боці). Була Радянська армія, де українці, забувши про багатовікове поневолення, воювали разом з росіянами та всіма іншими народами СРСР проти фашистів.

У прямому ефірі Путін, відповідаючи на запитання, сказав таке: «Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу». Погодьтеся, сказано доволі гучно й провокативно. Проте Україна в особі МЗС та інших державних структур на це, як і на все інше, промовчала.

Заступник голови АП Ганна Герман відмовилася від коментарів, сказала, що Путіна вона не коментуватиме.

Дмитро Табачник, який так активно лобіює спільний російсько-український підручник з історії, почувши наше запитання кинув слухавку, сказав, що в нього «нарада».

Олександр Голуб, комуніст:

ПУТІН ДУЖЕ ХОЧЕ ВИГЛЯДАТИ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛІДЕРОМ

Я б не погодився з оцінкою Володимира Путіна, бо запорукою перемоги Радянського Союзу було саме спільне зусилля всіх п’ятнадцяти республік, які на той час уходили до складу СРСР. До речі, розрахунки Гітлера на якісь національні розбіжності не виправдалися, і всі республіки були дуже об’єднані, кожен народ зробив свій внесок у цю Велику Перемогу. Тому такі висновки є, м’яко кажучи, недоречними, а для деяких республік навіть і образливими. Зокрема, це образливо для українців, білорусів, сердньоазійських республік, грузинів.

Для чого це сказав Путін? Гадаю, це передусім пов’язано з внутрішньо російською ситуацією, зростанням націоналістичних поглядів у російському суспільстві. Путін сьогодні, на відміну від Медведєва, хотів би виглядати національним лідером. Лише цим диктуються такі заяви. Так, Путін хоче себе позиціонувати як національний російський лідер. Чи він виглядає таким? Ну, таким точно не виглядає Медведєв...

Василь Кисельов, ПР:

ПОЛІТИК ТАКОГО РІВНЯ НІКОЛИ НЕ СКАЖЕ ЖОДНОГО СЛОВА, НЕ ПОДУМАВШИ

Як громадянин України відверто скажу, що президент Російської Федерації (тобто прем’єр-міністр Володимир Путіна. – Авт.) мав би толерантніше висловлювати свої думки. Усім зрозуміло, що Росія вчора включилася в президентську передвиборчу кампанію, але… Переміг Радянський Союз і зараз виділяти когось – перемогли чи не перемогли – помилка Путіна.

Політик такого рівня, як Путін, ніколи не скаже жодного слова, не подумавши.

Путін припустився серйозної помилки, яка коштуватиме йому серйозних електоральних втрат.

Чому Україна не направила ноту? Є така українська приказка – покірне телятко дві матки ссе. Це українська приказка, її треба все-таки сповідувати.

Станіслав Кульчицький, історик:

ВТРАТИ, ЗА ДАНИМИ ПУТІНА, СЯГНУЛИ 112%

Путін каже, що статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – понад 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого кривдити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах»…

Уже давно підраховано, що Україна під час Другої світової війни зазнала втрат 42% від загальносоюзного рівня.

Якщо Росія 70%, за словами Путіна, то в сумі виходить 112%. Це вже нонсенс, та ще крім Росії і України, у складі СРСР й інші республіки. Тобто цифра Путіна просто далеко не відповідає дійсності.

Тут не треба нічого аналізувати, арифметика проста. Те, втрати України становили 42% від загалтних, було підраховано ще у 1946 році.

Я взагалі не розумію, навіщо йому потрібно було щось таке казати, він же політик… Таке вільне трактування фактів, які всім відомі, – це просто знижує його солідність.

Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ:

ПУТІН ПОКАЗАВ СПРАВЖНЮ СУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН З ПОГЛЯДУ КРЕМЛЯ

Мені здається, що це неприйнятні речі... Цифри відомі: вісім мільйонів українців, які віддали своє життя за перемогу над фашизмом, близько 2,5 мільйонів українців, котрі як раби працювали на фашистську Німеччину, 40 відсотків промислового потенціалу, який, до речі, був вивезений до Росії. Спаплюжена земля з Заходу на Схід, другий раз – зі Сходу на Захід. Якщо це все нічого не варте, то просто немає слів, щоб висловити своє обурення від таких заяв і своє ставлення до таких людей, бо коментувати тут просто нічого.

Він це зробив для того, щоб показати, яку цінність має для них Україна, українсько-російські відносини. Власне Путін своїм висловлюванням і показав справжню сутність цих відносин з погляду Кремля.

Проте я бачу деякий позитив у цьому – можливо, нарешті в Києві зрозуміють, за кого їх тримають.

Юрій Ліпчевський, президент Центру консервативно-соціальної політики:

ОДИН З ОСНОВНИХ УДАРІВ ВОЄННОЇ ФАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ УКРАЇНА ПРИЙНЯЛА НА СЕБЕ

Я зовсім не погоджуюся з Путіним, оскільки тоді це була одна країна. Ніхто тоді не ділив Росія чи Україна. А якщо вже входити в якісь воєнні аспекти, то Україна розташована західніше від Росії, і один з основних ударів воєнної фашистської машини прийняла на себе. Україна також приклала багато економічних зусиль...

Юлій Короткін, заступник голови Організації ветеранів України, голова комітету ветеранів війни:

ТАКИЙ ПРИМІТИВІЗМ – ОСКВЕРНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ТА ВЕТЕРАНІВ

Німеччина вела війну з Радянським Союзом, а не з Росією, Україною чи іншими республіками.

Визначити внесок у перемогу, посилаючись на людські втрати й індустріальну могутність Росії, – це схоже на ділення нашими спадкоємцями Великої Перемоги народів Радянського Союзу в Другій світовій війні.

Якщо говорити про втрати, то слід було врахувати питому вагу втрат до кількості народу тієї чи іншої Радянської республіки.

Наприклад, у Білорусії загинув кожен третій житель республіки. Але нормальний сучасний політик не став би внесок у перемогу обґрунтовувати кількістю людських втрат.

Путін не врахував, що майже 50% фашистських військ у важкий період воювали на території України, а оборона Мінська, Брестська фортеця Севастополь, Київ, Одеса, Керч інші міста-герої своїм безприкладним героїзмом і стійкістю уповільнили хід наступу німецьких військ по територіях РРФСР.

Вважаю такі думки й відповіді примітивізмом, ділити нашу перемогу, як пиріг, – блюзнірство! Це осквернення пам`яті 27 мільйонів радянських людей, загиблих у ВВВ і 1,9 мільйонів живих ветеранів Великої вітчизняної.

Оксана Климончук