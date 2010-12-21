Акція в Києві на підтримку затриманих 19 грудня в Мінську

21 грудня, о 15:00 біля посольства Республіки Білорусь на вулиці М. Коцюбинського, 3 відбудеться акція солідарностіукраїнських студентів, журналістів, громадських активістів та правозахисників на підтримку білоруських колег, масово затриманих під час мирної демонстрації 19 грудня в Мінську.

19 грудня в Мінську десятки тисяч людей вийшли на мирну акцію проти фальсифікації президентських виборів. Відповіддю влади стало жорстоке придушення демонстрації: підрозділи ОМОНу брутально били беззбройних людей – в тому числі вагітних жінок та літніх громадян. Затримано понад 600 учасників, серед них студенти, правозахисники, політичні опозиціонери. Цілу ніч людей тримали в холодних автозаках, багатьом з них не надається необхідна медична допомога. Затриманим “світить” 15 діб арешту, виключення з вишів, звільнення з роботи.

Як передає Білоруська асоціація журналістів, було побито операторів Russia Today Антона Харченка й Віктора Філяєва, білоруських журналістів Олега Грудзіловича та Руслана Горбачова, сильно постраждав журналіст газети “Наша Ніва” Алєсь Пілецкі, під вартою знаходиться фотокореспондент “БелГазеты” Вадім Заміровскій. Затримані семеро з дев’яти опозиційних кандидатів у президенти, один з них – Андрій Санніков – знаходиться у слідчому ізоляторі з черепно-мозковою травмою.

Нагадуємо, що арешт мирних демонстрантів – грубе порушення права на мирні зібрання, закріпленого Міжнародною Конвенцією з прав людини. Активісти вважають, що така агресивна поведінка влади Білорусі суперечить праву громадян на свободу вираження поглядів.