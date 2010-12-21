У МАК кажуть, що літак Качинського розбився через 10-12 основних причин

Офіційний рапорт причин Смоленської авіакатастрофи, що сталась 10 квітня 2010 року і забрала життя 96 польських громадян, у тому числі Президента Польщі Леха Качинського, буде оприлюднений до кінця січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив польський представник у Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ в інтерв’ю порталу TVN24.pl.

«Я говорив з представниками комітету. Після того, що почув, я практично впевнений, що до кінця січня остаточний рапорт буде опублікований”, - сказав він.

Е.КЛІХ відзначив, що літак розбився через 10-12 основних причин. Він не назвав усіх, але пообіцяв це зробити після оприлюднення офіційного рапорту, який, за його словами, буде представляти іншу, ніж його, точку зору про причини авіакатастрофи.

Як заявив Е.КЛІХ, очолювана міністром внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕРОМ урядова комісія, яка розслідувала причини Смоленської катастрофи, взагалі з ним не співпрацювала.

„Співпраця передбачає, що з обидвох сторін є обмін інформацією. Тут принцип був такий, що усі матеріали, які я мав, передавав своїм радникам – членам комісії пана МІЛЛЕРА. Натомість з другої сторони не отримував жодної пдітримки та інформації”, - сказав він, додавши, що комісія відмовила йому у доступі до даних, пояснивши це таємницею слідства.

За словами Е.КЛІХА, зрозуміти справжні причини катастрофи можна завдяки доступу до трьох основних документів: стенограм розмов пілотів, запису технічних параметрів польоту і запису розмов диспетчерів.

„Диспетчери можуть змінювати свідчення, хтось може щось комбінувати, але там – у тих розмовах – є все”, - сказав він (російська прокуратура анулювала свідчення диспетчерів Смоленського аеропорту у перший день їхнього допиту, 10 квітня – УНІАН).

Е.КЛІХ додав, що так і не отримав від роійської сторони відповідь на питання, чи законодавство РФ зобов’язує закривати аеродром у випадку несприятливих погодніх умов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня голова уряду Польщі Дональд ТУСК назвав неприйнятним проект рапорту МАК про причини Смоленської авіакатастрофи, який російська сторона передала Польщі наприкінці жовтня та у якому, за даними Gazeta Wyborcza, основна вина за трагедію покладена на пілотів.

Польська урядова комісія передала у МАК майже 150 сторінок зауважень до 210 сторінкового документа.