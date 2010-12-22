БЮТ: Венеціанська комісія визнала владу в Україні нелегітимною

У БЮТ заявляють, що їхня позиція щодо нелегітимності влади підтверджена Венеціанською комісією.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні БЮТ, Венеціанська комісія розкритикувала та визнала незаконними практично всі кроки, які зробив Президент Віктор ЯНУКОВИЧ на шляху до концентрації в своїх руках необмеженої влади: починаючи з незаконного формування коаліції, завершуючи змінами до Конституції та маніпуляціями з датою найближчих парламентських виборів.

“Вердикт Венеціанської комісії – найавторитетнішого органу з питань конституційного права у Європі – щодо конституційної ситуації в Україні дає всі підстави вважати нинішню українську владу нелегітимною, тобто незаконною”, - вважають в БЮТ.

За даними БЮТ, у висновках Венеціанської комісії йдеться, що „поточне конституційне поле держави, засноване на рішенні Конституційного Суду, не має достатньої легітимності, яка може бути досягнута лише в результаті звичайної конституційної процедури внесення змін до Конституції у Верховній Раді”.

Згідно з висновками, оголошеними на засіданні Венеціанської комісії 17 грудня, нелегітимність Президента і Верховної Ради випливає з того, що їх було обрано на підставі конституційних положень, які нині визнані Конституційним Судом недійсними. Зокрема, Президент України тепер має набагато більше повноважень, ніж передбачалося на той момент, коли за нього голосували громадяни.

«Відновлення за рішенням Конституційного Суду України варіанту Конституції 1996 року ставить питання про легітимність дій у минулому, оскільки інституції Україні працювали протягом кількох років на основі конституційних норм, пізніше визнаних неконституційними. Це також ставить питання легітимності щодо діючих державних інституцій, оскільки і Президент, і парламент були обрані відповідно до конституційних норм, які більше не визнаються дійсними. Президент України, після цього рішення, має набагато більше повноважень, ніж могли передбачити виборці, коли він обирався...», - йдеться, серед іншого, у висновку „Про конституційну ситуацію в Україні», оприлюдненому Венеціанською комісією, поінформували в БЮТ.

“Інакше кажучи, Комісія визнала, що українці, обираючи ЯНУКОВИЧА, не наділяли його тим об’ємом влади, який він дістав після рішення Конституційного Суду”, - наголошується в повідомленні.

Також, за даними БЮТ, Венеціанська комісія поставила під сумнів і законність нового закону „Про Кабінет міністрів”, ухваленого у розвиток змін до Конституції. Пункт 61 висновків чітко зазначає, що надане цим законом право Президенту призначати заступників міністрів є „новелою, яка, здається, виходить за межі Конституції 1996 року”.

Ще одним важливим висновком Венеціанської комісії, який, на думку БЮТ, свідчить про нелегітимність центральних державних органів, є те, що їх діяльність «у даний час базується на основі правил, змінених судом, а не на правилах, змінених Верховною Радою України як демократичним легітимним органом».

Комісія наголошує, що конституційний лад в країні має встановлювати демократично обраний парламент, а не суд. Конституційні суди за своєю правовою природою керовані Конституцією і не можуть стояти над нею. Тому реформування політичної системи, здійснене з грубим порушенням загальноприйнятої конституційної процедури внесення змін до Основного Закону, як зазначає Венеціанська комісія, не можна вважати легітимним.

Крім того, наголосили в БЮТ, п.23 висновків Венеціанської комісії чітко говорить, що зміни до Регламенту ВР, ухвалені у лютому 2010 року, які дозволили сформувати коаліцію з окремих депутатів, „як видається, суперечить статті 83 Конституції, згідно з якою правляча коаліція у Верховній Раді має бути „сформована „коаліцією депутатських фракцій”, а не окремих депутатів”.