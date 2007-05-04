Тимошенко прийшла до Ющенка з розплетеною косою (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою НСНУ В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час сьогоднішньої зустрічі вони обговорили питання організації та проведення дострокових парламентських виборів 24 червня.

Лідери НСНУ і БЮТ поінформували главу держави про хід роботи із проведення виборчих компаній своїх політичних сил, підготовку до виборчих з’їздів тощо.

Фото з сайту Української правди