Тимошенко прийшла до Ющенка з розплетеною косою (фото)
15:50, 04 травня 2007Політика
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Вони обговорили питання виборів 24 червня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою НСНУ В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.
Як повідомляє прес-служба Президента, під час сьогоднішньої зустрічі вони обговорили питання організації та проведення дострокових парламентських виборів 24 червня.
Лідери НСНУ і БЮТ поінформували главу держави про хід роботи із проведення виборчих компаній своїх політичних сил, підготовку до виборчих з’їздів тощо.
Фото з сайту Української правди
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