Януковича назвали найуспішнішим політиком року (опитування)

За опитуванням експертів найуспішнішим політиком року став Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Про це свідчать результати проведеного фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва опитування “Підсумки 2010 року: оцінки експертів”, оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві. Найменш успішними політиками учасники дослідження вважають лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО і віце-прем’єр-міністра, лідера партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА.

Експертне опитування проводилося 15-23 грудня. Усього методом анкетування було опитано 45 експертів.