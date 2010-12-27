Януковича назвали найуспішнішим політиком року (опитування)
15:06, 27 грудня 2010Політика
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Дані фонду Демініціативи
За опитуванням експертів найуспішнішим політиком року став Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Про це свідчать результати проведеного фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва опитування “Підсумки 2010 року: оцінки експертів”, оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві. Найменш успішними політиками учасники дослідження вважають лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО і віце-прем’єр-міністра, лідера партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА.
Експертне опитування проводилося 15-23 грудня. Усього методом анкетування було опитано 45 експертів.
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