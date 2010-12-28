Литвин вважає, що закон про опозицію не потрібен

Спікер Володимир Литвин вважає, що немає необхідності в ухваленні закону про опозицію.

Про це він сказав в ефірі Першого національного.

"Коли ми говоримо про необхідність закону про опозицію, давайте будемо відверті. Це рівнозначно тому, щоб в Оперному театрі створити гурток хорового співу", - сказав Литвин.

"Покажіть, де, в яких країнах є закон про опозицію. Є напрацьовані традиції, які ніхто не порушує", - додав він.

Литвин також зазначив, що нова Конституція не передбачає наявність коаліції та опозиції в парламенті.

Він також нагадав, що в середу опозиція має право формувати порядок денний, а в п’ятницю відбувається година запитань до уряду.

"Представникам опозиції треба в середу приходити і обстоювати свої законопроекти, а не говорити: "Ви за нас проголосуйте". Не ходять на засідання!", - сказав Литвин.

"Треба готуватися, аналізувати діяльність уряду і ставити такі запитання і давати такі оцінки, щоб суспільству було зрозуміло", - додав він.

Литвин також заявив, що більшість комітетів "віддано тим, хто не входить до більшості".

Українська правда