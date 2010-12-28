Кириленко прийшов на допит
Нардеп підозрює, що йтиметься про події 27 квітня
Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО прибув на допит до слідчого відділу прокуратури м. Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, у якій справі його викликали, В.КИРИЛЕНКО сказав: «Я думаю, що йдеться про події у Верховній Раді 27 квітня, які пов’язані з угодами про Чорноморський флот».
Разом з тим він додав, що «це не точно, і я думаю, що цілком можливо буде йтися про якісь інші події».
В.КИРИЛЕНКО зазначив, що вже стають буденністю для опозиційних політиків виклики на допити в прокуратуру. «Я вважаю, що це неправильно, і політичні переслідування будь-якого гатунку я особисто рішуче засуджую. Я не вважаю, що це метод з’ясовування політичних стосунків», - сказав В.КИРИЛЕНКО.