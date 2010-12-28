Кириленко прийшов на допит

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО прибув на допит до слідчого відділу прокуратури м. Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, у якій справі його викликали, В.КИРИЛЕНКО сказав: «Я думаю, що йдеться про події у Верховній Раді 27 квітня, які пов’язані з угодами про Чорноморський флот».

Разом з тим він додав, що «це не точно, і я думаю, що цілком можливо буде йтися про якісь інші події».

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що вже стають буденністю для опозиційних політиків виклики на допити в прокуратуру. «Я вважаю, що це неправильно, і політичні переслідування будь-якого гатунку я особисто рішуче засуджую. Я не вважаю, що це метод з’ясовування політичних стосунків», - сказав В.КИРИЛЕНКО.