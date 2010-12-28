42 суперавтомобіля знайдуть 42 супервласника в один супердень!

Підбито підсумки передноворічної акції мережі супермаркетів COMFY «Суперпокупцям – 42 автомобілі». Урочисте вручення ключів одразу всім щасливим володарям нових позашляховиків відбудеться в Києві 29 грудня.

З 15 листопада по 26 грудня кожний відвідувач магазинів мережі COMFY міг скористатися суперможливістю та взяти участь в акції «Суперпокупцям – 42 автомобілі». Для цього було необхідно здійснити покупку на суму від 500 грн., цього ж дня зареєструвати код, вказаний на чеку, та стежити за ходом акції на телеканалі М1. Щодня в прямому ефірі визначався один переможець акції.

Серед більш як 300 000 учасників акції щасливими володарями нових авто стали 42 покупці мережі магазинів COMFY з різних міст України.

29 грудня о 10:00 усі вони зберуться разом на церемонії нагородження, щоб привітати один одного, отримати ключі від новеньких Renault Duster та поїхати за передноворічними покупками на 42 нових автомобілях.

Церемонія вручення відбудеться за участі маркетинг директора мережі магазинів COMFY Наталії КОШОВОЇ та голови Правління ЗАТ "Рено Україна" Марка Ле ГРАСЬЕ.

Все ще не вірите в розіграші? Не втратьте свою суперможливість!

Приходьте особисто переконатися в прозорості того, що відбувається, розділіть свято зі справжніми переможцями та гарантовано отримайте спеціальний подарунок від мережі магазинів COMFY! Подарунок отримає кожен, попередньо акредитований, журналіст і/або фотокореспондент.

Церемонія нагородження відбудеться: 29 грудня 2010 року, о 9:45 в РТЦ «Блокбастер» за адресою: м. Київ, пр-т Московський,34-в.

Акредитація обов'язкова!

За додатковою інформацією звертайтесь:

Юлія Черноморець

PR-менеджер PR-бюро «Дієслово»

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