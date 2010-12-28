Литвину подобається, як діє Янукович

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає позитивним факт концентрації влади в руках однієї політичної партії.

Про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Столичнные новости" (№ 52 від 28 грудня 2010 року - 10 січня 20011 року).

"У цьому є певний позитив. Бо завжди у складні моменти, коли виникала необхідність швидко ухвалювати рішення і взяти на себе відповідальність, відбувався процес концентрації влади", - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим голова Верховної Ради відзначив, що концентрація влади звичайно відбувається в періоди конфліктів і воєн. "Однак є така закономірність: сильні лідери - слабкі інститути. Сьогодні, вважаю, з урахуванням історичного минулого, нам потрібно утриматися на тих позиціях, коли навантажують всіх. Хто може тягнути. Таку лінію зараз бачимо. І дай Бог, щоб вона була реалізована", - вважає він.