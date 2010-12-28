Топ-10 невиконаних обіцянок Януковича

Львівська обласна організація партії «Батьківщина» склала Топ-10 невиконаних обіцянок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які він декларував під час президентської кампанії та у своїй передвиборчій програмі..

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації партії.

Як йдеться в повідомленні, «у році, що минає, В.ЯНУКОВИЧ залишить не лише поганий слід в історії, а й добрі наміри, з якими він рік тому балотувався на президентську посаду. «Україна для людей», «Почую кожного», «Податкові канікули для малого бізнесу на 5 років»… Усі ці гасла сьогодні більше нагадують чорний гумор. В.ЯНУКОВИЧ не просто не виконує своїх обіцянок. Він робить усе з точністю до навпаки».

Тому Львівська обласна організація партії «Батьківщина» склала власний передноворічний рейтинг – Топ-10 невиконаних обіцянок В.ЯНУКОВИЧА.

1. Мінімальна пенсія 1200 грн. вже у 2011 році.

Мільйони українських пенсіонерів можуть почуватись використаними та обдуреними, бо згідно з Держбюджетом на 2011 рік мінімальна пенсія становитиме заледве 800 гривень. На додачу українським жінкам на 5 років планується підвищити пенсійний вік.

2. Податкові канікули для малого бізнесу на 5 років.

Лише зусиллями мільйонів українців вдалось відвернути запровадження податкового гетто. Ніяких податкових канікул у планах В.ЯНУКОВИЧА не було. Натомість влада так залякала підприємців Податковим кодексом, що вже скасування окремих його репресивних статей бізнесмени розцінили як перемогу.

3. Надання освітянам та лікарям статусу державного службовця.

Цей пункт передвиборчої програми В.ЯНУКОВИЧА не виконано через те, що відповідний закон при розгляді у парламенті не підтримала найчисельніша фракція Партії регіонів.

4. Підвищення соціальних стандартів.

У Держбюджеті на 2011 рік соціальні видатки зменшено в середньому на 10%. Зокрема, на 40% скорочено видатки на надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам. Стипендії, в тому числі для дітей-сиріт, встановлюються на рівні грудня 2010 року і не індексуються. Загальну суму видатків на щорічну разову допомогу ветеранам війни в проекті бюджету на 2011 рік зменшено на 8,5%. «Батьківщина» нагадує, що саме Партія регіонів не підтримала законопроект про підвищення соціальних стандартів у лютому 2010 року.

5. Скорочення витрат на утримання органів влади.

У держбюджеті на 2011 рік збільшено фінансування:

Національного агентства з питань Євро 2012 – в 162,5 рази (6,5 млрд. грн.);

«Укравтодору» – на 86% (6,5 млрд. грн.);

Вищої ради юстиції – на 67%;

Вищого господарського суду - на 42,2%;

Державного управління справами – на 37%;

Вищого адміністративного суду - на 27,7%;

Керівництва Міносвіти - на 21%;

Генпрокуратури – на 83% (1 млрд. грн.);

СБУ – на 21%;

Міноборони – на 20% (2,3 млрд. грн.);

МВС – на 15% (1,8 млрд. грн.)

6. Подолання корупції.

Рівень корупції в Україні Міжнародна правозахисна організація Transparency International оцінює як найгірший серед «нових незалежних країн». Україна, за даними опитування, опинилася в одній групі з Азербайджаном, Литвою та Пакистаном. Найбільш корумпованими, на думку опитаних в Україні, є суди.

7. Перехід на контрактну армію вже з 2011 року.

Виконання обіцянки відкладається як мінімум на 5 років. Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ визнає, що в кращому випадку цей процес лише розпочнеться у 2011 році. А повний перехід на контрактну службу відтерміновано до 2015 року.

8. Здешевлення російського газу.

«Здавши» Росії Чорноморський флот до 2042 року, Україна не отримала жодних преференцій. Навпаки: оплату за газ для населення збільшено з 1 вересня на 50%, з 1 квітня 2011 року буде підвищено ще на 50 відсотків. Таким чином з часу обрання В.ЯНУКОВИЧА газ для населення подорожчає удвічі – на 100 %.

9. Відродження та розвиток української культури.

Міністром освіти та культури призначено українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. «Про що ще ми можемо говорити?», - зазначає Львівська «Батьківщина».

10. Мораторій на ідеологічні питання, що роз’єднують суспільство.

Урядом В.ЯНУКОВИЧА скасовано державний екзамен з української мови для бакалаврів у вищих навчальних закладах; припинено практику перекладу українською мовою російськомовних синхронів у новинах на УТ-1; скасовано норму про український дубляж іноземних фільмів; підручник з «Історії України» цензурували на користь Росії: УПА прирівняли до загонів Ковпака та Сабурова, зникла з підручника фотографія Романа Шухевича, викинуто згадки про бій під Крутами та інформацію про Помаранчеву революцію; насаджування РПЦ Московського патріархату.