Геращенко турбує, чому мовчить Ющенко

Кравчук, Кучма і Ющенко не повинні мовчки спостерігати за «білорусизацією» України - Геращенко

Київ. 28 грудня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає, що екс-президенти Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА і Віктор ЮЩЕНКО не повинні мовчки спостерігати за «білорусизацією» України.

В ефірі телеканалу ТВі, коментуючи затримання Юрія ЛУЦЕНКА, І.ГЕРАЩЕНКО заявила, що «суспільство не сприймає сьогоднішні репресії виключно як боротьбу із корупцією, тому що боротьбу з корупцією потрібно починати із себе». «І якщо сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА затримали начебто по економічній справі, по розкраданню державного майна, заволодінню державним майном в особливо великих розмірах, то сьогодні опозиція має вимагати, як мінімум, відкрити кримінальні справи проти тих депутатів-сумісників, які півроку отримують дві зарплати: депутата Верховної Ради і міністра чи губернатора, і, за цей час отримали, за півроку приблизно по 100-150 тис. гривень», — додала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона вважає, що сьогоднішні дії влади по відношенню до опозиції є намаганням залякати суспільство. «Ми впевнено і дуже швидкими кроками йдемо до білоруського варіанту в Україні», - говорить депутат. «Мене сьогодні дуже турбує, чого мовчить ЮЩЕНКО. Мені здається, що сьогодні прийшов той час, коли потрібно, аби три Президенти України — і Л.КРАВЧУК, і Л.КУЧМА, і В.ЮЩЕНКО — які так чи інакше будували Україну, у той спосіб, який вони бачили і вважали правильним, вони не повинні сьогодні мовчки спостерігати за «білорусизацією» України. Україна - це не Росія, але це й не Білорусь».

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що депутати від опозиції мають намір звернутися до трьох Президентів України, аби вони розтлумачили нинішньому главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ, які наслідки для країни може мати переслідування опозиції: «Ми збираємося це зробити: звернемося до трьох президентів — Л.КУЧМИ, Л.КРАВЧУКА, В.ЮЩЕНКА — з проханням, аби вони зустрічалися із Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, і говорили… Мені здається, що потрібно, аби В.ЯНУКОВИЧУ його колеги по кріслу і по Банковій говорили про те, які це може мати наслідки для нього особисто, для його команди і України».