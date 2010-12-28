Опозиція збирає підписи за позачергове засідання ВР

Опозиція наполягатиме на проведенні позачергового засідання Верховної Ради до кінця нинішнього, 2010 року.

Про це журналістам повідомив лідер партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він сказав, що опозиційні фракції парламенту почали збір підписів, і мають намір передати їх до Верховної Ради. «Далі вже слово за керівництвом Верховної Ради», - додав він.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що опозиція очікує на проведення цього засідання найближчими днями, до кінця цього, 2010 року. «Чим швидше воно відбудеться, тим більшою може бути ефективність від нього», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 грудня, фракція «Наша Україна - Народна cамооборона» заявила, що ініціює збір підписів народних депутатів для скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради для заслуховування генерального прокурора щодо вибіркового застосування кримінального законодавства з метою політичних переслідувань.

«Приводом для такого заслуховування стали останні події, зокрема, затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, безкарне побиття наших колег в сесійній залі 16 грудня», - заявили у фракції. Фракція НУ-НС висловила сподівання на підтримку цієї ініціативи з боку всіх депутатів Верховної Ради, які стурбовані ситуацією в Україні.