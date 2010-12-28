Томенко вважає, що до Водохреща ще когось заарештують

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що до Нового року та під час Різдвяних свят варто очікувати на нові затримання представників опозиції.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, він намагається зрозуміти ментальність нинішньої влади та її логіку під час ухвалення важливих рішень. “Я не впевнений, але складається враження, що на великі свята теж можуть відбутися певні події. Таке відчуття, що перед святом хтось зрозуміє, що треба зробити “добру” справу проти своїх опонентів. Я думаю, що це не останні арешти в контексті Нового року та Різдва Христового, а там ще і до Водохреща когось можна буде залучити до тюрми”, - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО, коментуючи арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, назвав його неадекватним та необґрунтованим. “Цілий спецзагін витрачати на те, щоб спіймати ЛУЦЕНКА і собаку разом з ним, це зневага і до “Альфи” і до всієї системи оборони. Можна було б подзвонити, прийти до нього додому і сказати, що стурбовані тим, що він повільно читає, давай читай швидше”, - сказав він. М.ТОМЕНКО наголосив, що такі арешти дискредитують не лише правоохоронні органи та Президента, а і всю Україну. “Це ряд подій, які не лише є неадекватними та нищать опозицію, а принижують і владу, а значить принижують Україну”, - наголосив віце-спікер. М.ТОМЕНКО вважає, що якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ цього не зрозуміє, то це погано.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Таким чином, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Позиція прокуратури ґрунтувалася на тому, що обвинувачений не з’являвся до слідчого, тим самим грубо порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.

Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.