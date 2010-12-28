Литвин зізнався, що в нього погано зі сном

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує зустрічати Новий рік з родиною в Карпатах.

Про це В.ЛИТВИН повідомив в інтерв`ю, оприлюдненому сьогодні в газеті "Голос України" (№ 247 від 28 грудня 2010 року).

"Планую із сім’єю поїхати в Карпати. Для того, щоб, по-перше, побути з родиною, постояти на лижах, ковзанах. Єдина проблема — чи буде сніг? Звичайно, почитати, подумати, походити. Я не кажу відіспатися, бо зі сном погано, і я до цього звик. Спробую залишитися там і на Різдво. А 13 січня вся наша сім’я збереться у батьків. Мамі буде 82 роки, якраз закінчиться піст. Можна буде пробувати мамині страви, калганівку і співати. А головне — побути з близькими і дорогими людьми", - сказав В.ЛИТВИН.