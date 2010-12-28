Опозиційного кандидата у Президенти Білорусі Саннікова жорстоко катують?

Опозиційний кандидат у Президенти Білорусі Андрій САННІКОВ був підданий катуванню під час утримання у в’язниці.

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація “Міжнародна амністія” (Amnesty International).

Адвокат А.САННІКОВА повідомив правозахисникам, що у його підзахисного зламані ноги, й з того, як він говорить та тримається, можна зробити висновки про імовірні пошкодження головного мозку. А.САННІКОВ потребує невідкладної медичної допомоги.

Amnesty International нагадує, що А.САННІКОВ був поранений, коли міліція розганяла акцію протесту проти фальсифікації виборів, що були зафіксовані в ході президентських виборів 19 грудня. За словами очевидців, міліціонери збили його з ніг, придавили щитом і почали стрибати по ньому. У результаті А.САННІКОВ отримав серйозну травму ніг. Друзі намагалися відвезти його до лікарні, проте міліція зупинила автомобіль, А.САННІКОВА витягнули з машини та заарештували. Свідки стверджують, що на той момент в нього не було помітних пошкоджень голови. Його дружина, Ірина ХАЛІП, яка їхала в автомобілі, отримала удар в обличчя і також була заарештована.

Адвокату А.САННІКОВА дозволили відвідати його у в’язниці ввечері 20 грудня. За словами адвоката, у тюрмі його підзахисний отримав нові порізи і синці на руках, обличчі та голові, він не міг стояти і ледве рухався. Нові рани чітко свідчать про те, що А.САННІКОВА побили уже у в’язниці. Адвокат назвав жахливим стан опозиційного політика і сказав, що за тим, як його підзахисний говорив і тримався, можна зробити висновок про пошкодження головного мозку.

Amnesty International серйозно стурбована тим, що А.САННІКОВ може мати незворотні пошкодження головного мозку та інші травми, якщо його негайно не переведуть у лікарню. Правозахисники також занепокоєні тим, що під час перебування під вартою А.САННІКОВА можуть піддати тортурам.