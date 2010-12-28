Експерти зрозуміли, від чого залежать строки слідства по Тимошенко

Переслідування лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО зумовлене бажанням влади прибрати партію «Батьківщина» з політичної карти країни напередодні парламентських виборів та не дозволити їй отримати депутатський мандат.

Таку думку висловили відомі експерти та політологи журналу «Український тиждень».

«Підписка про невиїзд обмежує пересування Юлії Володимирівни як по країні, так і за кордон, де вона може доносити свою позицію та критику влади, – говорить політолог Вадим КАРАСЬОВ. – А крім того, паралізує участь «Батьківщини» у виборах, робить її неповноцінною. Бо без свого лідера партія буде обезголовленою, Ю.ТИМОШЕНКО замінити не зможе ніхто, особливо на передвиборчих мітингах».

Політолог впевнений, що вся ця справа «робиться чітко під виборчі перегони, щоб Ю.ТИМОШЕНКО не могла ані балотуватися, ані отримати депутатський мандат».

У свою чергу директор політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що терміни розгляду справи проти Ю.ТИМОШЕНКО будуть залежати від політичної ситуації, а саме - визначення конкретної дати парламентських виборів.

«Зрозуміло, що справа й судовий процес максимально використовуватимуться для блокування участі БЮТ та її лідера у виборчих перегонах», - підкреслив він.

Політолог Кость БОНДАРЕНКО вважає, що наразі дії влади дуже важко спрогнозувати, однак, за його словами, чітко зрозуміло, що є установка на остаточне виведення Ю.ТИМОШЕНКО з гри.

«Чи дадуть їй реальний тюремний строк – велике питання», - зазначив політолог та нагадав, що 40-денне перебування Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО в 2001 році збільшило її рейтинг майже втричі.

Тому, на думку експерта, найреалістичнішим сценарій, за яким Ю.ТИМОШЕНКО отримає умовний строк, головним сенсом якого є не дати їй можливості балотуватися до Верховної Ради, незалежно від того, коли вони відбудуться – в 2011 чи 2012 році.

«Звичайно, на меті є і не дати Ю.ТИМОШЕНКО очолити протестні акції проти влади», - підкреслив К.БОНДАРЕНКО.