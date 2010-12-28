Луценка перевели до Лук’янівського СІЗО

Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА перевели для подальшого утримання під вартою з установи СБУ до Лук’янівського слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це телефоном п’ятьом народним депутатам від БЮТ і партії "Народна самооборона" повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Вона уточнила, що зараз перебуває на території Лук’янівського СІЗО, де займається питаннями забезпечення прав заарештованих, зокрема, й Ю.ЛУЦЕНКА.

Сьогодні вищезазначені народні депутати - Олесь ДОНІЙ, Юрій СТЕЦЬ, Юрій ГРИМЧАК, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ та Володимир АР’ЄВ - разом з декількома десятками журналістів та активістами «Народної самооборони», незважаючи на протести охорони, зайшли до Секретаріату Омбудсмана. Водночас Н.КАРПАЧОВОЇ не виявилося на робочому місці, бо вона перебуває у Лук’янівському СІЗО. Тому народні депутати зателефонували їй і домовилися про зустріч сьогодні о 17.00, на якій планують передати своє звернення з вимогами захистити права Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Таким чином, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Позиція прокуратури грунтувалася на тому, що обвинувачений не з’являвся до слідчого, тим самим грубо порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.

Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня у Києві бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”.