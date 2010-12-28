ДАІ планує відновити роботу стаціонарних постів ДПС

Державна автомобільна інспекція планує відновити роботу стаціонарних постів Дорожньо-патрульної служби (ДПС), обладнавши їх сучасними стаціонарними системами «Відеоконтроль» та «Арена», за допомогою яких можна в режимі реального часу виявляти водіїв, які перевищили швидкість, позбавлені прав на керування автомобілями, а також транспортні засоби, що перебувають у розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«Взагалі зараз підготовлено проект наказу по поновленню функцій стаціонарних постів (близько 35 постів)», - сказав він, зауваживши, що робота постів буде відновлена за умови, якщо їх вдасться оснастити вищевказаними електронними пошуковими системами.

За словами В.ЛОЗОВОГО, у даний час за таким зразком обладнаний стаціонарний пост «Бикивня» у Києві, де проводиться експеримент щодо використання сучасного технічного комплексу.

Начальник ДАІ зазначив, що методи і способи фіксацій правопорушень за допомогою названих систем дозволяють уникати прямого контакту інспектора ДАІ та водія, оскільки пошукова система влаштована таким чином, що будь-яке стороннє втручання в її роботу неможливе. В результаті цього технічний прилад безпомилково фіксує правопорушення, а інспектору залишається лише оформити відповідний протокол.

Тобто, як зазначив В.ЛОЗОВИЙ, кількість виявлених правопорушень завжди дорівнює кількості складених протоколів.

За його словами, після закінчення експерименту ДАІ закупить ще 5 таких систем, а потім у стислі терміни обладнає ними всі 35 стаціонарних постів ДПС.