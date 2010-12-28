Симоненко хоче референдум про незалежність України від МВФ

Народний депутат, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що український уряд має припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами П.СИМОНЕНКА, 2010 рік показав, “наскільки загрозлива сьогодні ситуація у виконанні вимог МВФ і всієї політики, яка проводилась за останні 20 років незалежності України”.

“Цьому треба покласти край, і співпраця з МВФ повинна бути, на мій погляд, призупинена”, - наголосив П.СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що доцільно провести “референдум, щоб народ України визначився, чи він згодний з тією залежністю, яка створюється відповідно до вимог МВФ, і Україна таким чином втрачає політичний суверенітет”.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що “з 1 січня 2012 року практично починає діяти в повному обсязі ідея створення Єдиного економічного простору між Російською Федерацією, Білоруссю і Казахстаном”. При цьому він висловив переконання, що Україна повинна приєднатися до ЄЕП, щоб вирішити свої проблеми.