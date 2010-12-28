Симоненко спочатку посвяткує, а потім почне протестувати

Народний депутат, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО обіцяє після новорічних свят організувати акції протесту активістів КПУ проти ухвалення парламентом закону про пенсійну реформу, Трудового та Житлового кодексів.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що акції протесту будуть організовані КПУ з тим, щоб “не допустити ухвалення пенсійного законодавства, Трудового та Житлового кодексів”.

“Після цих новорічних свят, зрозуміло, ми будемо проводити організовані акції”, - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, у Донецькій області на місцевому рівні вже проходять такі акції, але КПУ готуватиме “загальноукраїнську акцію”.