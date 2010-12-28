Як українці оцінюють рік, що минає

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що 2010 рік розпочинався як рік надії і сподівань, а завершився як рік розчарувань і недовіри.

Про це він завив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Цей рік позначився як рік розчарування та недовіри, хоча починався як рік сподівань”, - сказав М.ТОМЕНКО. Віце-спікер зауважив, що це підтверджують результати всеукраїнського опитування стосовно оцінки громадянами подій року, що минає, яке провело «Українське демократичне коло» на замовлення Інституту політики.

Так, за словами М.ТОМЕНКА, лише 9,6% громадян вважають, що нинішній рік для України був хорошим, натомість, відносна більшість українців (45%) вважає, що цей рік був для країни поганим. При цьому, додав він, 39,3% опитаних дотримуються думки, що 2010 рік був для України ані хорошим, ані поганим.

Водночас, більш загрозливою, на думку віце-спікера, є тенденція до тотальної недовіри. За його словами, нині суспільство не довіряє значною мірою і владі, і опозиції. Він наголосив, що громадяни не довіряють судам, місцевій владі, правоохоронним органам тощо. Влада ж в свою чергу не довіряє українським журналістам, експертам тощо. В той же час М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що «фактично сьогодні країна живе в системі не лише недовіри, а й відсутності стратегії оптимістичного розвитку». «Тобто всі хочуть, щоб життя покращилося, але ніхто не бачить коли ця оптимістична модель запрацює», - додав він.

За словами М.ТОМЕНКА, сьогодні суспільство для себе визначило три своєрідні країни: країна, де владу вважають меншим злом, а опозицію більшим, країна, де опозиція – менше зло, а влада – більше і країна, де і влада, і опозиція – велике зло. Віце-спікер наголосив, що якщо перша і друга країна – розподіл країни на відносних прихильників і противників – не є новиною, то історія з третьою країною, яку він умовно назвав «країна проти всіх», – є новою тенденцією в українській політиці. Крім того, за його словами, розчаруванням можна назвати і те, що опозиція не вибудувала єдиної системної логіки в своїй поведінці. “Ті чи ніші опозиційні лідери на тих чи інших каналах радіють з того, що посадили того чи іншого опозиціонера з іншої партії”, - додав він. М.ТОМЕНКО також додав, що негативом є і відсутність на політичному рівні режиму стримування та противаг. Крім того, додав він, цей рік можна охарактеризувати як рік втратити парламентаризму.