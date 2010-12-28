Колесніков: щоб тішитися арешту Луценка – треба мати хвору психіку

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ «ніяк не ставиться» до арешту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як він ставиться до того, що Ю.ЛУЦЕНКО зараз знаходиться в СІЗО, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив: «Я ніяк не ставлюся. Ніяк… Адже вже пройшло п`ять років».

При цьому він додав: «Тепер всі питання до Генпрокуратури, а щоб це тішило самолюбство – це треба мати хвору психіку».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня у Києві бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Вчора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Таким чином, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Позиція прокуратури ґрунтувалася на тому, що обвинувачений не приходив до слідчого, тим самим грубо порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.

Згідно з рішенням суду Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Довідка УНІАН. Б.КОЛЕСНІКОВА було затримано 6 квітня 2005 року у кримінальній справі за фактом здирництва у 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня 20005 року на той час міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини, і до політики його затримання не має ніякого відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА звільнили, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу щодо Б.КОЛЕСНІКОВА.