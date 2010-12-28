Нардепи заявляють про порушення прав Луценка

Опозиційні народні депутати заявляють про грубі порушення прав затриманого лідера партії "Народна самооборона", колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і закликає Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ докласти всіх зусиль його для звільнення з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», про це йдеться у зверненні до Н.КАРПАЧОВОЇ, яке підписали депутати Юрій ГРИМЧАК, Юрій СТЕЦЬ, Олесь ДОНІЙ, Володимир АР’ЄВ, Тарас СТЕЦЬКІВ, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

У зверненні сказано, що “26 грудня 2010 року було незаконно затримано екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. 27 грудня 2010 року Печерський районний в м. Києві суд, в порушення норм чинного національного законодавства та міжнародного права, виніс ухвалу щодо заміни запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту”.

Депутати вказують, що були присутні на судовому засіданні й зрозуміли, що воно відбувалося з чисельними порушеннями, які дають підстави для висновку, що його результати були сплановані ще до судового розгляду.

“Інформація та аргументи, які надавалися стороною звинувачення не відповідали дійсності, але тим не менш, були прийняті до уваги суддею. Водночас аргументи Ю.ЛУЦЕНКА та його адвоката не бралися до уваги, що є ще одним свідченням політичної заангажованості та замовлення справи. Оскільки взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв’язку з чим він обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи, передбачені ст. 149 КПК, можуть не забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов’язків, що випливають із ч. 2 ст. 148 КПК, звертаємо Вашу увагу на те, що Ю.ЛУЦЕНКО не ухилявся від процесуальних обов’язків, і застосування цього запобіжного заходу є неадекватним в цій ситуації”, - сказано у зверненні депутатів до Омбудсмана.

Вони вважають, що таким чином, були порушені права Ю.ЛУЦЕНКА, які гарантуються як Конституцією України, так і міжнародними документами, ратифікованими в установленому законом порядку, зокрема статтею 5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Також народні депутати наголошують, що “вибіркове застосування законодавства та використання інструментів кримінального судочинства в політичних цілях, полювання на опозиційних лідерів та зростання усіх гілок влади під патронатом однієї партії не тільки ставлять під сумнів можливість об’єктивного розгляду справу на даному етапі, але й у подальшому”. На їхню думку, Президент та більшість у парламенті через Вищу раду юстиції мають можливість впливати на суддів. Вони нагадують, що генеральний прокурор одразу після призначення заявив, що виконає будь-який наказ Президента...

“Затримання одного з лідерів опозиції, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА - це не просто акт залякування опонентів нинішнього режиму та їхніх потенційних прихильників. Це - виклик всьому громадянському суспільству. Початок, фактично, сталінських репресій. Цинічне і нахабне порушення прав громадянина України”, - заявляють народні депутати.

Вони закликають Н.КАРПАЧОВУ взяти активну участь у справі визволення арештованого за “незаконними та надуманими підставами” громадянина України, колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Також депутати просять Омбудсмана взяти справу екс-міністра під контроль та скористатися законним правом невідкладного прийому генеральним прокурором України, головою Служби безпеки України для захисту прав Ю.ЛУЦЕНКА.