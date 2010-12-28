Томенко - не проти мажоритарки до ВР

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО готовий йти на парламентські вибори не за виборчим списком, а по мажоритарному округу.

Про це М.ТОМЕНКО сказав в інтерв’ю «Комментариям», повідомили УНІАН в його прес-службі.

«Політики, які претендують на загальнонаціональний лідерський статус, повинні не підстраховуватися у партійних списках, а балотуватися в округах. Особисто я до такого випробовування готовий», - сказав віце-спікер. Водночас, додав М.ТОМЕНКО, він готовий до такого кроку, якщо вибори відбудуться у березні 2011 року та будуть внесені зміни до закону про вибори. Він підкреслив, що для нього принциповими у виборчому законодавстві є кілька речей. Зокрема, формування ТВК – 50 на 50 - влада і опозиція, кворум в комісії 50+1 під час ухвалення рішень та щоб члени комісії не мали права знімати кандидатів з реєстрації як це було на місцевих виборах. «Я свідомий, що в окрузі перемогти надзвичайно важко, але ті люди, які претендують на загальнонаціональний статус, мають здобувати свої мандати саме в такий спосіб. Я до цього готовий, але за умови, що вибори відбудуться в березні цього року і буде адекватний закон. Бо є серйозні побоювання, що мене, як опозиціонера, можуть зняти з реєстрації в ніч перед виборами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час виборів до ВР М.ТОМЕНКО балотувався за списком Блоку Юлії Тимошенко.