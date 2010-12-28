МЗС РФ: заяви США і ЄС у справі Ходорковського є тиском на суд

Заяви США і Євросоюзу у справі екс-глави «ЮКОСу» Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО є тиском на суд.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«У зв`язку із заявами, що прозвучали у Вашингтоні і ряді столиць Євросоюзу, з приводу процесу над М.ХОДОРКОВСЬКИМ і Платоном ЛЕБЕДЄВИМ, хотіли б в черговий раз підкреслити, що це питання належить до компетенції судової системи Російської Федерації. Спроби чинити тиск на суд неприйнятні», - наголошується у заяві.

МЗС РФ нагадує, що Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ у нещодавньому інтерв`ю з керівниками провідних російських телеканалів підкреслив, що ніхто не має права втручатися в прерогативи судових органів.

Водночас, російські дипломати відзначають, що у випадку з М.ХОДОРКОВСЬКИМ і П.ЛЕБЕДЄВИМ йдеться про серйозні звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. У будь-якій країні подібні діяння належать до кримінальних. У США, до речі, за них дають довічні терміни тюремного ув’язнення, наголошується в заяві.

«Думки про якесь вибіркове застосування правосуддя в Росії безпідставні: у російських судах розглядаються тисячі справ щодо відповідальності підприємців перед законом. Розраховуємо, що кожен займатиметься своєю справою - і в себе вдома, і на міжнародній арені», - відзначають у МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Хамовнічеський суд Москви визнав М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА винними у розкраданні нафти в дочірніх компаніях «ЮКОСу» з метою особистого збагачення

Російська прокуратура вимагає засудити обвинувачених до 14 років позбавлення волі.

Того самого дня Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК заявив, що справа російського бізнесмена М.ХОДОРКОВСЬКОГО стала символом ситуації з правами людини в Росії.

У свою чергу, Держсекретар США Ґілларі КЛІНТОН заявила, що звинувачувальний вирок М.ХОДОРКОВСЬКОМУ і П.ЛЕБЕДЄВУ негативно вплине на репутацію Росії у тому, що стосується забезпечення прав людини і поліпшення інвестиційного клімату.