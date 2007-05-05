Шуфрич розповів, як ставити віз та запрягати коней

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вважає, що до завершення роботи робочої групи з підготовки виборів політики мають утриматися від висловів щодо дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів під Новобогданівкою (Запорізька область).

«У мене позиція така – для того, щоб кудись їхати, треба поставити віз, потім запрягти коней, потім посадити пасажирів і запитати, куди вони їдуть – сьогодні говорити про пасажирів, які їдуть на возі під назвою «дострокові вибори» було б не коректно поки працює робоча група», - сказав він і підкреслив, що ніхто не повинен своїми окремими заявами впливати на її роботу.

У той же час він висловив сподівання, що політична криза буде розв’язана в рамках Конституції і в правовому полі.

«Конституцію і закони України політична доцільність замінити не можуть», - сказав міністр, зазначивши, що якщо політичний діалог сприятиме виходу з кризи, «він повинен мати місце».

Відповідаючи на запитання, чи піде він на дострокові вибори за списками Партії регіонів чи СДПУ(о), він сказав: «Коли будуть оголошені вибори (сьогодні можна говорити про різні дати), я із задоволенням відповім на це запитання».