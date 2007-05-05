Звільнений суддя КС Пшеничний не може збагнути, що він порушив

Звільнений президентом суддя Конституційного суду Валерій Пшеничний заперечує пред’явлені йому обвинувачення в порушенні присяги.

"Ніхто мене не викликав, ніхто мені не пояснив, у чому порушення присяги", - заявив він в інтерв`ю "Газеті 24", опублікованому в суботу.

"Пізніше почав заявляти через ЗМІ Полудьоний (радник президента з юридичних питаннях Микола Полудьоний), що я порушив якусь таємницю дорадчої кімнати. У нас взагалі в законі України про Конституційний суд немає такого поняття як дорадча кімната", - відзначив він.

Пшеничний заявив, що за регламентом КС усі справи в суді розглядаються у відкритому режимі. Якщо розгляд справи на відкритому засіданні може привести до розголошення державної таємниці, вона може бути розглянута на закритому засіданні.

"Але потрібно пам`ятати, що справу можна розглядати по суті, а можна розглядати процесуальні дії в справі, тобто, визначати, як заслуховувати справу - чи терміново чи ні, в усній чи письмовій формі, кого запрошувати на засідання. Це засідання, що було 5 квітня, було процесуальним. Там не було ніякої таємниці", - підкреслив він.

Він пояснив, що процедура визначення порушення присяги розписана в регламенті КС, відповідно до якого рішення по судді приймається парламентом після того, як перевірку проведе сам КС і за висновком постійної комісії з питань регламенту й етики ухвалить рішення щодо наявності підстав для розгляду цього питання Радою.

Пшеничний також заявив, що указ про його звільнення був підписаний, коли він перебував у відпустці. "Як чорнобилець я взяв відпустку з 26 квітня до 15 травня. Мене звільнили, коли я у відпустці був. Але фактично брати участі в засіданнях не зможу", - відзначив він.

Українська правда