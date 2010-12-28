Пам'ятнику Сталіну відрізали голову

Сьогодні у Запоріжжі невідомі особи відрізали голову від пам`ятника Йосипу Сталіну, встановленого у дворі будинку, в якому розташований офіс обласного комітету Комуністичної партії України.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, повідомлення про подію на території обкому КПУ надійшло до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції сьогодні о 16.50.

“28 грудня о 16.50 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території обласного комітету Комуністичної партії України, розташованого по вулиці Горького у Запоріжжі, невідомі зловмисники пошкодили погруддя Сталіна, відрізавши від архітектурної форми (у документах пам`ятник оформлений, як “мала архітектурна форма” - УНІАН) голову", - повідомили у ЦГЗ.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до події. Сам пам`ятник накритий тканиною, і до нього нікого не допускають. Офіційних коментарів від представників КПУ поки що немає.

Разом з тим, сьогодні всеукраїнська організація "Тризуб" імені Степана Бандери розповсюдила повідомлення, в якому сказано, що нещодавно встановлений пам`ятник «кату українського народу і міжнародному терористу Йосипу Джугашвілі-Сталіну сьогодні знищив мобільний підрозділ ВО "Тризуб” ім. С. Бандери».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2010 р. у Запоріжжі був встановлений перший за часи незалежності України пам`ятник Й.Сталіну.

Пам`ятник у вигляді погруддя Й.Сталіна у військовій формі із Зіркою Героя відкрили біля будівлі Запорізького обкому КПУ в Жовтневому районі Запоріжжя. Рішення про встановлення пам`ятника на початку 2010 р. ухвалив Запорізький обком КПУ, згідно з офіційними даними керівництва обкому - на прохання ветеранів війни.

Міська влада Запоріжжя землю під пам`ятник Й.Сталіну не виділяла, де-юре силумінова скульптура - об`єкт малої архітектурної форми.

Встановлення цього пам`ятника викликало значний негативний резонанс серед представників національно-патріотичних сил і борців з тоталітарним режимом.