Комуністи кажуть, що у Сталіна голова на місці

Керівництво Запорізького обласного комітету КПУ стверджує, що пам`ятник Йосипу Сталіну не обезголовлений.

Як повідомив УНІАН другий секретар Запорізького обкому КПУ - керівник фракції Компартії в Запорізькій міськраді Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ, "сьогодні, дійсно, відбувся організований напад, в якому, судячи із запису камери відеоспостереження, брали участь четверо молодих чоловіків, які через огорожу кинули пляшку в пам`ятник і відбили кілька букв. Сам пам`ятник вони не пошкодили: його голова на місці". (На запису, розміщеному на YouTube, близько хвилини чути звуки "болгарки" і з останнім кадром голову збивають з пам`ятника).

Водночас він зазначив, що зараз пам`ятник "в рамках посилення заходів безпеки закритий захисним саркофагом", і завтра охочі зможуть побачити його тільки у такому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Центр громадських зв`язків Запорізького главку міліції заявив, що о 16.50 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території обласного комітету Комуністичної партії України, розташованого по вулиці Горького в Запоріжжі, невідомі зловмисники пошкодили бюст І.Сталіна, відрізавши на архітектурній формі голову".

У ЦГЗ також повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

Разом з тим всеукраїнська організація „Тризуб” імені Степана Бандери заявила, що її активісти знищили пам`ятник І.Сталіну.