У Львові новорічну ялинку прикрасили обіцянками Януковича

Сьогодні у центрі Львова на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулася передноворічна «акція-підсумок діяльності Президента ЯНУКОВИЧА та його команди при владі», яку організували активісти громадянського руху «Відсіч», одягнені у маски найодіозніших політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі було встановлено ялинку, що символізувала Україну, на якій повісили новорічні кульки та листи паперу з написами передвиборчих обіцянок В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, «канікули на 5 років для малого бізнесу», «дешевий газ», «рівність всіх перед законом», «побудова і зміцнення демократії», свобода слова та інші.

В рамках театралізованої акції «Азаров», «Табачник», «Тігіпко», «Янукович», «Могильов», «Хорошковський», «Колесніченко» та «Литвин» поклали під ялинку пакунки з «подарунками» для України: “Харківські угоди”, Податковий кодекс, рішення про подорожчання газу для населення, посилення цензури, переслідування істориків, переписування історії, побиття людей у відділках міліції, побиття захисників природи, ліквідація зовнішнього незалежного оцінювання, посилення корупції, деградація освіти, пенсійна реформа, Трудовий і Житловий кодекси, інфляція, спроби розколоти Україну законом «Про мови в Україні», пропаганда шовінізму, політичні репресії «неугодних» .

На закінчення акції народ України у особі Котигорошка визволив ялинку і не дав перетворити її на «йолку».

«Мета цієї акції – нагадати українському суспільству про все, чим уже встигла «відзначитися» ця влада, – заявив у коментарі УНІАН активіст громадянського руху «Відсіч» Юрій ШИВАЛА. – Ми закликаємо громадськість пам’ятати про всі ці руйнівні діяння. Пам’ятаючи, не пробачаємо; не пробачаючи – чинимо спротив».