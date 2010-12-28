Карпачова: Україна є лідером щодо масового застосування арештів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА завтра має намір зустрітися з генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ і обговорити питання, що стосуються затримання й тримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та інших осіб, що працювали у складі колишнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з групою народних депутатів від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та «БЮТ-Батьківщина», які передали їй звернення із закликом посприяти звільненню Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я домовилась з генеральним прокурором про зустріч - завтра у них буде нарада, щоб окреслити питання, в яких є ознаки політичного переслідування», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Коментуючи арешти інших колишніх посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО, Омбудсман наголосила: «Моя позиція була і залишається незмінною. Україна є лідером в Європі щодо масового застосування арештів… Така ситуація ганебна».

Водночас, порушуючи тему затримання Ю.ЛУЦЕНКА, Н.КАРПАЧОВА заявила, що «абсолютно є незрозумілим і неприпустимим, ситуація, коли порушена одна справа, а людина затримується зовсім по іншій справі».

«На жаль, це системне явище. Я постійно, як Омбудсман кажу: арешт має бути застосований як виключна міра запобіжного заходу», - сказала вона, додавши, що законодавством передбачені й інші міри запобіжних заходів, які суди чомусь ігнорують.

Також Омбудсман поінформувала про намір зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. За її словами, таку зустріч планувалась у минулу п’ятницю, але не відбулась.

У свою чергу, народний депутат Юрій КАРМАЗІН, звертаючись до Н.КАРПАЧОВОЇ, попросив її від імені всіх своїх колег поінформувати главу держави про всі кримінальні справи, порушені стосовно колишніх посадовців. «І по ІВАШЕНКУ, і по ЛУЦЕНКУ, і по ФІЛІПЧУКУ, і по ДІДЕНКУ, і по іншим, що це вже небезпечне явище», - сказав він.

«Якщо ми вичерпаємо засоби його подолання в Україні, ми будемо змушені звертатися до європейських структур, а це вже неприємна ситуація для України», - сказав Ю.КАРМАЗІН.