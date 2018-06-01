Обіцянки Попова під ялинку, або Яких подарунків чекати киянам у 2011 році

Учора голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розповів пресі про результати своєї піврічної роботи. Спочатку скаржився на проблеми, з якими зіткнувся на початку, - незбалансованість системи управління містом, дефіцит бюджету у більше ніж мільярд гривень, корупційні схеми у лавах “молодої команди Черновецького” і як наслідок – вимивання бюджетних коштів та незаконні відчуження ряду стратегічно важливих об‘єктів, - а потім перейшов до райдужних перспектив у 2011 році.

Транспорт: приємні новини для мешканців Троєщини

– Дуже важлива проблема – транспортна, – констатував фактичний керівник Києва Попов. – Але переконаний, що ви відчули позитивні зрушення у вирішенні цієї проблеми.

І нагадав про об’єкти, які за участі прем’єра і президента з помпою вводили в експлуатацію протягом останніх 6 місяців: швидкісний трамвай, естакада та двосторонній рух Гаванським мостом, три нові станції метро, відкриття руху на Московській площі та руху автотранспорту з Лівого берега на правий новим залізничним мостом, Жилянський шляхопровід...

Наступного року в КМДА планують продовжити будівництво метро в напрямку Теремків і Подільського мостового переходу через Дніпро.

– Для мешканців Троєщини маємо приємну новину – на наступний рік планується інвестувати на цей проект 1 мільярд 600 мільйонів гривень, – повідомив Попов. – У 2011 році ми збудуємо і сам перехід, і автомобільну дорогу, яка дозволить зв’язати ту частину Лівого берега з центром. У наступні роки треба продовжувати метрополітен туди будувати.

Обіцяють не забути і про міську електричку. На цей проект зі столичного бюджету виділять близько 50 мільйонів гривень, але основним спонсором виступить Укрзалізниця. За прогнозами Попова, перший потяг вже пустять у 4-му кварталі 2011 року.

Того ж таки наступного року киянам обіцяють і “щастя” у вигляді громадського транспорту.

– Це будуть і тролейбуси, і автобуси і нові локомотиви метрополітену, – обіцяє Попов. – У рамках в тому числі і підготовки до Євро-2012, ми маємо на сьогодні підписані договори, деякі вже навіть профінансовані. Це дасть можливість зменшити кількість маршруток.

Київська влада обіцяє запустити і проект автоматичного регулювання транспортного руху в столиці, який ніби-то покликаний зменшити пробки.

А от на окрему смугу для громадського транспорту, яка давно вже є нормою в багатьох європейських містах, і яку час від часу обіцяють столичні чиновники, киянам розраховувати не варто. У Попова планують виділити окрему смугу для автобусів і тролейбусів хіба що на вулицях, які наступного року підпадають під реконструкцію: Горького, проспект Бажана і, можливо, частково проспект Перемоги.

– Зробити це по всьому місту нам просто не дозволить сьогоднішня інфраструктура Києва, – запевняє Попов. – Якщо закріпимо смугу за громадським транспортом – не буде можливості іншому транспорту їздити.

Столичним велосипедистам теж обіцяють не багато, не мало – 20-25 км нових велодоріжок. В основному по тих самих вулицях, які будуть реконструюватися. Кажуть, у 2010 році місто поповнилося 17 км таких велодоріжок.

Охорона здоров’я: у фаворі – сімейна медицина

– За останні півроку у Києві відкрили два сучасних центри, які за технологіями і рівнем послуг відповідають найкращим світовим стандартам, – розповідав Попов про Центр із застосуванням ПЕТ-технологій, що дозволяє на ранній стадії виявляти онкологічні захворювання, та Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

У листопаді 2010 року в Дарницькому районі з’явилася перша амбулаторія сімейної медицини. Наступного року обіцяють відкрити ще 100 подібних медзакладів.

– Я переконаний, кияни оцінять цей проект, адже медицина буде наближена до них і будуть надаватися послуги, які дозволять не лікувати хронічні захворювання, а виявляти їх на ранніх стадіях.

З 1 січня 2011 року розпочне діяти програма Муніципальної лікарняної каси, яка в першу чергу забезпечить медичними послугами пенсіонерів та пільговиків.

Також планується завершити реконструкцію полiклiнiки №4 у Святошинському районі та дитячої поліклініки №1 в Оболонському районі.

ЖКГ: у будинках встановлять лічильники тепла і займуться очисткою води

У сфері ЖКГ проблемою виявилася не тільки нестача коштів, а відсутність міських програм, під які гроші з бюджету можна було б виділити.

Але з приходом екс-міністра ЖКГ Попова столиця наприкінці року таки обзавелася необхідними програмами, які передбачають реформування системи житлово-комунального господарства у Києві, зокрема, створення ОСББ і розвиток державно-приватного партнерства в системі ЖКГ.

З наступного року починає діяти програма «Питна вода м. Києва на 2011-2020 роки», яка покликана розвивати і реконструювати системи водозабору та водопостачання з використанням сучасних методів очистки води, бюветних комплексів та реконструювати Бортницьку станцію аерації. За словами Попова, на станції вже виконані роботи з укріплення дамб мулових полів і модернізована система очистки стічних вод. Тож нібито Бортничі на сьогодні загрози не несуть.

Реформування ЖКГ передбачає і реконструкцію теплових пунктів та встановлення у будинках лічильників тепла. У 2011 році також планується профінансувати реконструкцію столичних каналізаційних, водопровідних та тепломереж.

Столичний бюджет: Київ захистить свої інтереси

Олександр Попов переконаний, що в наступному році “Київ захистить свої інтереси і отримає більше коштів, ніж буде вилучено з його доходів”. Насамперед, гроші обіцяють спрямувати на стимулювання розвитку економіки міста.

– Ми зараз проводимо тендер з пошуку партнера, який буде нам надавати послуги у випуску євробондів. Ми хочемо скоротити обслуговування зовнішнього боргу, який є на сьогодні. Наприклад, у 2011 році він забере в нас 1 млрд. грн. на його обслуговування. Цей проект буде реалізований приблизно в першому кварталі наступного року.

Єврооблігації планується випустити на суму 200-300 мільйонів доларів.

Попов сподівається, що бюджет Києва на наступний рік буде затверджений вже 30 грудня. Основні джерела доходів – “податки та збори”. В бюджеті міста без врахування субвенцій буде 14,2 мільярди гривень.

– Це абсолютно об’єктивно розраховані наші доходи, яких нам буде достатньо, щоб фінансувати бюджетну сферу, – запевнив керманич Києва.

Видатки обіцяють збільшити на 57%.

Але на надбавки київським вчителям і медикам, прописані ще у 2007 році, розраховувати не варто.

– Ми не скасували ті рішення які були прийняті у 2007 році міською радою. Але я хотів би наголосити, що і у 2010, і 2009 і навіть у 2008 вони вже не фінансувалися, тому що не вистачало коштів для їх виплат, – заявив Попов. – Може бути так, що в окремих бюджетних організаціях ця програма буде працювати на повну, а в інших – ні.

Голова КМДА поскаржився, як складно було виконати всі бюджетні зобов’язання та профінансувати соціальні виплати в цьому році. Проте запевняє, що міська влада нарешті ліквідувала заборгованість з зарплати на підприємствах комунальної власності і погасила заборгованість за спожиті енергоносії (зокрема, профінансувала 1 мільярд 900 мільйонів гривень різниці в тарифах для “Київенерго”).

У столичній владі радісно рапортують, як у другому півріччі 2010 року вдалося відновити контроль над діяльністю «Київміськбуду» та «Київенергохолдингу», до складу якого входять «Київенерго», «Київгаз» та «Київводоканал». Також у власність міста повернувся блокуючий пакет акцій банку «Хрещатик».

Житлове будівництво: 50 на 50

Щодо житлового будівництва столична влада обіцяє “дуже амбітні програми”. Одна з них – вартістю в 1 мільярд гривень, з залученням коштів і міського бюджету. Ця програма, яку вже охрестили “50 на 50”, дозволить збудувати 1 700 квартир, які будуть надані киянам, перш за все, представникам бюджетної сфери, за півціни.

PS Хоча нова столична влада на чолі з Поповим поки тільки обіцяє будувати, реконструювати чи відчищати, але втілення в життя цих обіцянок дійсно потрібне киянам, на відміну від дивацтв Черновецького на кшталт платних прийомів чиновників, аукціонів Кільчицької, встановлення контролю над київськими моргами чи муніципального збору за утримання собак.

Анна Ященко