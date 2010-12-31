Тимошенко висунули звинувачення

Генпрокуратура закінчила досудове слідство про нецільове використання коштів екс-прем`єром Юлією Тимошенко, отриманих за продаж квот, повідомляє Українська правда.

Тимошенко пред`явлено звинувачення. Крім того, їй передані матеріали справи для ознайомлення.

«Те, що робилося сьогодні, нічого спільного з правосуддям не має, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - За один день мені пред`явили уточнені і розширені звинувачення, що я виплатила пенсії як би то за рахунок екологічних грошей. Більше нічого. І відразу ж після пред`явлення цього нового звинувачення в новому розумінні, відразу ж завершили досудове слідство і вже сьогодні передали мені справу на ознайомлення", - розповіла вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що «вони хочуть без будь-яких підстав терміново передати справу до продажних судів, щоб винести вирок мені за те, що я сплатила людям пенсії, і після цього позбавити мене права брати участь у будь-яких виборах».