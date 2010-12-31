Тимошенко: відсвяткуємо Новий рік і візьмемося за справжню боротьбу
"Мені немає чого боятися"
31 грудня лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають на допит до Генеральної прокуратури.
Про це вона повідомила журналістам після закінчення допиту пізно ввечері 30 грудня.
«Завтра я знову мушу бути об 11 годині в прокуратурі, мене знову запросили до Генпрокуратури, я не знаю, що ще не запитали і не завершили, але я буду ходити на всі допити, тому що мені немає чого боятися», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
"Я вам хочу сказати: боятися мафії не треба - треба її прибирати. Їх дуже мало, а нас з вами - 46 млн., тому - ніякого страху", - наводить її слова РосБізнесКонсалтинг.
"Новий рік відсвяткуємо з вами і візьмемося за справжню боротьбу, за об`єднання нашого народу, за об`єднання всіх частин нашої України - Сходу і Заходу, Півдня і Півночі для того, щоб ми з вами мали можливість бути єдиним народом перед лицем таких загроз для країни і для життя кожної людини, які сьогодні виявилися з приходом мафії до влади", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.