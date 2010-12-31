Попов: прийнятий бюджет забезпечить розвиток Києва, саме розвиток

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ переконаний, що прийнятий бюджет Києва зможе забезпечити розвиток столиці в наступному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав учора в сесійній залі Київради, вітаючи депутатів з прийняттям бюджету та програми соціально-економічного розвитку столиці на 2011 рік.

«Ви прийняли дуже важливі рішення, які забезпечать подальший розвиток столиці. Я хочу підкреслити, саме розвиток», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, в наступному році планується реалізувати багато інвестиційних проектів, в тому числі за підтримки уряду.

«Я попередньо рахував, і на сьогоднішній день я можу сказати, що близько 8 млрд. грн. ми додатково отримаємо в результаті реалізації державних програм, які будуть мати відношення до міста Києва», - зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, за його словами, є абсолютно реальна впевненість, що Київ залучить до інвестиційної діяльності активніше бізнес, в тому числі іноземних інвесторів.