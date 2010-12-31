Тимошенко сьогодні випустять під дзвін келихів?
09:34, 31 грудня 2010Політика
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Якщо випустять...
31 грудня лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають на допит до Генеральної прокуратури.
Про це вона повідомила журналістам після закінчення допиту пізно ввечері 30 грудня.
«Завтра я знову мушу бути об 11 годині в прокуратурі, мене знову запросили до Генпрокуратури, я не знаю, що ще не запитали і не завершили, але я буду ходити на всі допити, тому що мені немає чого боятися», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, вчорашній допит Тимошенко тривав понад 11 годин.
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