Тимошенко сьогодні випустять під дзвін келихів?

31 грудня лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають на допит до Генеральної прокуратури.

Про це вона повідомила журналістам після закінчення допиту пізно ввечері 30 грудня.

«Завтра я знову мушу бути об 11 годині в прокуратурі, мене знову запросили до Генпрокуратури, я не знаю, що ще не запитали і не завершили, але я буду ходити на всі допити, тому що мені немає чого боятися», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчорашній допит Тимошенко тривав понад 11 годин.