Тимошенко бачить «повний провал усіх обвинувачень і терору»

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі слідчі дії, які здійснювалися під час допиту у Головному управлінні Генеральної прокуратурі з розслідування особливо важливих справ 30 грудня, відбувалися з порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Під час допиту були порушені всі процесуальні дії, які повинні відбуватися в таких випадках. Не дали мені ні пояснень дати толком, все це скомкали, за Кримінально-процесуальним кодексом зробили безліч порушень: це пред’явлення кримінальної справи і нібито завершеного слідства. Це безпрецедентні агресивні речі, тому що не можна в один день пред’явити обвинувачення і відразу завершити слідство. Як мінімум, треба дати мені можливість щось пояснити, щось довести, якось аргументувати свою позицію", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр нагадала, що її звинувачують у “виплаті пенсій людям в період кризи”. "Єдине обвинувачення, яке мені всі ці дні пред’являють, перепред`являють, доповнюють – це виплата пенсій нібито за рахунок "екологічних" грошей. Але їхня експертиза, яку вони зробили, прямо свідчить, що "екологічні" гроші – на рахунках. Ці пенсії були сплачені за рахунок єдиного казначейського рахунку, що не має ніякого відношення до "екологічних" грошей", - констатувала вона.

"Мені здається, що якщо вони рік перевіряли мене, мою діяльність і нічого не змогли знайти, крім виплати пенсій людям у кризу, я думаю, що це повний провал цих всіх їх обвинувачень і їхнього терору. Тримайтеся, все буде добре!", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.