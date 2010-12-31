Тимошенко прибула у Генпрокуратуру

Лідер партії «Батьківщина», колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знову прибула на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед входом до будівлі відомства Ю.ТИМОШЕНКО знову чекали декілька десятків її прихильників та журналісти.

Звертаючись до людей, які прийшли її підтримати, лідер «Батьківщини» закликала їх не чекати та розходитися по домівках і готуватися до святкування Нового року.

Проходячи повз журналістів, Ю.ТИМОШЕНКО жартома сказала: «Мабуть, Новий рік доведеться разом зустрічати».

Як повідомляв УНІАН, учора Ю.ТИМОШЕНКО майже 12 годин провела у Генеральній прокуратурі, куди її викликали на допит.

Після закінчення допиту пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство справі проти неї й передала справу на ознайомлення.

Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Її обвинувачують у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.