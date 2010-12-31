Тимошенко вийшла з ГПУ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні у Генеральній прокуратурі її почали знайомити з усіма документами, що стосуються її кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після виходу із Генпрокуратури. Допит тривав майже півтори години, і після нього Ю.ТИМОШЕНКО вийшла з приміщення прокуратури зі словами: «Наразі все нормально».

«Сьогодні мене розпочали знайомити з кримінальною справою щодо виплати пенсій», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні їй пред’являли графіки того, як швидко мають бути прочитані документи справи. «Сьогодні мені пропонували висловити свої думки відносно того, як я можу і мушу знайомитися зі справою», - наголосила лідер «Батьківщини».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні вона отримала доказ, що все досудове слідство було сфальсифіковане. «Не було необхідної експертизи, не були зроблені усі необхідні слідчі дії, проігноровані були всі можливості опитати свідків, не було зроблено те, що вони мусять робити за законом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила переконання, що на етапі проведення судового засідання також будуть сфальсифіковані його результати.