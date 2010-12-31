Адвокати оскаржили вирок Ходорковському і Лебедєву

Адвокати екс-глави «ЮКОСа» Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і колишнього керівника МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЄВА оскаржили вирок, за яким кожний з них був засуджений на 14 років утримання в колонії за розкрадання нафти і легалізацію виручки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат екс-глави «ЮКОСа» Карина МОСКАЛЕНКО.

«Ми просимо вищу інстанцію скасувати вирок і припинити кримінальне переслідування за відсутністю в діях наших підзахисних складу злочину», - сказала К.МОСКАЛЕНКО.

Вона зазначила, що оскільки вирок був ухвалений 30 грудня, десятиденний термін на оскарження закінчується у святкові вихідні дні, і останньою датою подачі апеляції буде 11 січня.

«Щоб уникнути непорозумінь, ми вирішили подати заяву сьогодні», - сказала вона.

За словами адвоката, скарга була зареєстрована сьогодні вранці в Хамовницькому суді.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Хамовницький суд Москви засудив М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА до 14 років позбавлення волі за розкрадання нафти.