Тимошенко передала привіт Януковичу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що процесом порушення кримінальної справи проти неї керує безпосередньо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам після допиту у Генеральній прокуратурі України.

«Сьогодні немає ніяких сумнівів, що цим процесом персонально управляє Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО передала “привіт” В.ЯНУКОВИЧУ і зауважила, що, можливо, йому сьогодні весело святкувати новорічні свята у резиденції “Гута” на Прикарпатті, але “зовсім несвятково більшості людей в нашій державі”. “Це сумне і фальшиве для нього свято, так само, як і фальшиві всі його дії”, - сказала вона.

Лідер партії «Батьківщина» висловила сподівання, що 20-та річниця Незалежності буде присвячена тому, що народ України «звільнить Україну від тих людей, які Україну не люблять».

«Я думаю, що такими багатогодинними допитами ЯНУКОВИЧ хотів похитнути мою позицію, намагався зламати мої цілі та мою впевненість, але я хочу сказати Віктору Федоровичу, що я - не Ви, і Ви - не я, тому зламати так просто це не вдасться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.