Тимошенко не знає, коли черговий допит

Генеральна прокуратура України поки не повідомила, коли лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО має знову з’явитися на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після допиту повідомила сама Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не знаю, чесно кажучи, як вони спланують. Я думаю, вони повідомлять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що для себе твердо вирішила, що буде чітко діяти за законом, не буде створювати перешкод правоохоронцям. «Я знаю, що мене захистить Господь і захистить народ України, а те, що вони роблять, це неправедно і нечесно, і несправедливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що не має наміру затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. «Я думаю, що треба просто подивитися на моєму прикладі, що залишилося від українських судів, і чи є у них хоч залишки мужності», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.